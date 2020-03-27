Рим, , 14:01 — REGNUM Италия потратит на борьбу с последствиями пандемии коронавируса столько средств, сколько потребуется, и не будет «оглядываться на параметры и бюрократию» Евросоюза, написал на своей странице в Facebook в пятницу, 27 марта, министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.

Днем ранее другие страны-члены ЕС отклонили предложение Италии и некоторых других стран о создании механизма «коронабондов», то есть о разделении возникшего из-за борьбы с последствиями пандемии нового госдолга на все страны ЕС.

Ранее министр экономического развития Италии Стефано Патуанелли подверг резкой критике этот отказ коллег по ЕС, отметив, что руководители некоторых стран, вероятно, хотят «предоставить Италии (самой) влезать в долги, а потом наказать её за это».