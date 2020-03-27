Киев, , 14:03 — REGNUM Народные депутаты Рады по состоянию на 27 марта не знают, когда состоится внеочередное заседание украинского парламента.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в партии «Слуга народа».

Пока рассматриваются две даты, сообщил источник — 28 или 29 марта. Предполагается, что сегодня вечером состоится заседание фракции «Слуга народа», на котором будут присутствовать премьер-министр Денис Шмыгаль, глава офиса президента Андрей Ермак, возможно, и сам президент Зеленский.

Высокопоставленный источник, который присутствовал на встрече правительства с главами фракций 26 марта рассказал, что встреча с премьером показала «неготовность».

"Законы, которые предлагает правительство слишком сырые. Они не то, что зал не пройдут — они комитеты могут не пройти», — заявил источник.

ИА REGNUM напоминает, что на внеочередной сессии Рада должны принять ряд антикризисных мер для борьбы с коронавирусом, в частности, проголосовать за изменение госбюджета страны.

26 марта вечером Зеленский встретился с руководителями всех парламентских фракций и депутатских групп, подчеркнув важность обеспечения присутствия всех депутатов на внеочередном заседании — «поскольку перед Украиной сейчас стоят большие вызовы, и парламент должен помочь их преодолеть».

Вместе с тем, судя по открытой информации, основной конфликт из-за передела госбюджета проходит в партии «Слуга народа» и между этой политической силой и правительством.