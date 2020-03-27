Рим, , 13:54 — REGNUM Министр экономического развития Италии Стефано Патуанелли в пятницу, 27 марта, на своей странице в Facebook написал, что он, «мягко говоря, озадачен» отказом коллег по ЕС ввести так называемый механизм «коронабондов», то есть разделить возникший из-за борьбы с последствиями пандемии новый госдолг на все страны ЕС.

«Не хотелось бы, чтобы кто-то в ЕС думал, что можно предоставить Италии влезать в долги, а потом наказать её за это» в соответствие с нормами ЕС, отметил Патуанелли.

Пандемия не знает границ, бороться с ней можно только совместными усилиями, ЕС в сложившейся ситуации должен показать, что он действительно является единым сообществом, добавил министр.