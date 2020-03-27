27 марта 2020 | Время чтения 4 мин

Лукашенко хочет переждать острую фазу мировой пандемии без каких-либо чрезвычайных карантинных мер, а потом доказать всему миру, что он был прав – ничего страшного не случилось. Так можно было бы сделать при двух условиях – если бы в мире хотя бы половина всех людей подозревала о существовании Республики Беларусь

Вадим Бухарский, , 20:29 — REGNUM В Белоруссии карантина нет. На улицах и в прочих общественных местах столько же народу, как и обычно. Ну, может, немного меньше, но не явно. В масках людей совсем немного. Страна выглядит «белой вороной» на фоне всего мира с опустевшими улицами, людьми в защитных костюмах и патрулями.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Всё потому, что единственный в Белоруссии публичный политик заявил, что коронавирус — «это пустое». Бессменный президент Александр Лукашенко заявил, что не надо предаваться панике. Нужно спокойно работать, лучше всего на тракторе в поле. А после пойти в баню и выпить 50 грамм.

Что самое интересное — он прав. Не знаю насчёт тракторотерапии — я в ней не эксперт. Но уже всем здравомыслящим людям давно понятно, что предпринимаемые во всём мире меры по недопущению распространения коронавируса настолько избыточны, что, образно говоря, лекарство во много раз опаснее самой болезни. Правда, не все здравомыслящие люди могут признать это вслух.

Я не буду в сотый раз объяснять, что коронавирус, независимо от его происхождения, просто разновидность респираторной инфекции, ненамного опаснее обычного гриппа. На эту тему уже предостаточно разъяснений.

Тест на коронавирус Minzdrav.gov.by

Конечно, никто не говорит, что это совсем ерунда. Болезнь есть болезнь, она может дать осложнения, или, в сочетании с другими проблемами со здоровьем, может привести к печальным последствиям. Но эпидемии гриппа проходят в мире каждый год, и никто из-за этого не закрывает страны на карантин. А есть и более опасные болезни.

То есть в данном случае мы имеем дело не столько с эпидемией болезни, сколько с основанной на ней информационной эпидемией. Это аналогично «цветным революциям», когда мордобой происходит на одной площади в столице и прилегающих к ней улицах, а с помощью СМИ у сидящих на диване ровно граждан создаётся иллюзия, что «революцией» охвачена вся страна.

Также и с войнами эпохи постмодерна — они бушуют по большей части в СМИ, а для создания контента достаточно одного-двух обстрелов в неделю на ограниченной территории. Соответственно, если информационную эпидемию заблокировать — её и не будет. Если можно манипулировать статистикой заражённых и умерших в строну увеличения, то можно и в другую? Так, по-видимому, рассуждает белорусский президент.

Да, так можно рассуждать, но только на уровне частного лица, политик так рассуждать не может. Политик несёт ответственность не только за себя, в данном случае он отвечает за всю страну. Даже президент США Дональд Трамп, который обладает куда более мощными рычагами воздействия на информационную среду, вынужден был поддержать «коронобесие», хоть поначалу и сопротивлялся.

А какими ресурсами для контроля над информационной средой в Белоруссии обладает Лукашенко? Авторитет белорусских государственных СМИ однозначно «ниже плинтуса». «Оппозиционные» СМИ находятся в двойном подчинении, — белорусских спецслужб и спецслужб Запада, да и частично находятся за границей. А главное — интернет отключить нельзя, и граждане Белоруссии заражаются паникой из-за границы.

Паника Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По всей видимости, Лукашенко хочет переждать острую фазу мировой пандемии без каких-либо чрезвычайных карантинных мер, а потом доказать всему миру, что он был прав — ничего страшного не случилось. Так можно было бы сделать при двух условиях — если бы в мире хотя бы половина всех людей подозревала о существовании Республики Беларусь, и если бы западная пресса была объективной. А поскольку фантастика у нас на втором этаже, об этом мало кто узнает.

Получается, всё шоу — только для «лехтората» (электората), то есть для граждан Белоруссии. При этом шоу слишком рискованное. Нельзя спокойно стоять, когда на тебя несётся обезумевшая толпа. Надо паниковать со всеми. Только осторожно.

Пример правильной паники нам демонстрирует руководство Российской Федерации, и это у него пока получается. Оно, с одной стороны, вводит некоторые ограничения, показывая людям, что осознаёт опасность ситуации, и предпринимает нужные меры. С другой стороны, российское руководство не перегибает с ограничениями, минимизируя тем самым ущерб для экономики.

В Белоруссии паника нарастает подспудно. Каждый день граждане страны читают сводки о ходе эпидемии из-за границы и откровенно паникёрские заявления в соцсетях. При этом государство демонстрирует полное пренебрежение страхами народа. Тревожность нарастает. Она накладывается на экономические проблемы.

Курс местного рубля упал, иностранной валюты в обменниках уже нет. Цены растут. Бензин будет дорожать дальше — надо же государству как-то компенсировать грандиозные «успехи» по поиску «альтернативной» нефти. Люди, живущие вблизи от границ, больше не могут ездить в сопредельные страны за покупками, а в стране цены на те же товары в разы выше. Не говоря уже о том, что поездки за границу для многих — единственный источник доходов.

Белорусские медики Minzdrav.gov.by

Вал проблем и нервозности растёт и грозит снести бастионы державного спокойствия. До людей уже начало доходить, что наложение внешнего фактора на перманентные белорусские «временные трудности» может в скором времени оставить их без средств к существованию.

В такой ситуации достаточно одного громкого события для запуска всеобщей паники. Таким «спусковым крючком» может стать сообщение о массовом заражении коронавирусом в школе, больнице или на массовом мероприятии, например на футбольном матче.

Попытки оказаться умнее всех часто заканчиваются плачевно.