Киев, , 13:51 — REGNUM По результатам проверки генеральной инспекции Пентагона в вооружённых силах Украины может быть принято решение о заморозке военной помощи этой стране. Результат проверки неутешительный: отсутствует учёт, происходят хищения и потери средств связи, приборов ночного видения и тепловизоров.

По фактам хищений и утрат отсутствуют материалы проведения расследований. Из того оборудования, которое всё-таки увидела американская инспекция 25−30% находится в неисправном состоянии. Часть оборудования уже невозможно отремонтировать и восстановить.

Сроки проверки генеральной инспекции минобороны США были затянуты, так как командование ВСУ не смогло сразу предоставить точную информацию о месте нахождения поставленного из США оборудования, пишет телеграм-канал «СВАРЩИКИ».

Генеральная инспекция Пентагона будет докладывать результаты проверки Конгрессу США, так как на поставки на Украину были потрачены деньги американских налогоплательщиков. ВСУ из США были поставлены тепловизоры, приборы ночного видения, радиостанции, беспилотники и противотанковые ракетные комплексы.

В настоящее время, как пишут «СВАРЩИКИ», командование ВСУ находится в панике, опасаясь прекращения поставок техники и вооружения из США в связи с выявленными негативными фактами. Не исключено, что минобороны США может выступить с предложением приостановить военную помощь Украине до того момента, как там наведут порядок в плане учёта и использования американской помощи.