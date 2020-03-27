Екатеринбург, , 13:54 — REGNUM Правительство Свердловской области сформирует спецгруппы, которые проконтролируют приостановку торговых центров и ряда других организаций в регионе. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Группы будут создаваться во всех подчинённых региональному правительству министерствах и ведомствах.

«Они будут контролировать соблюдение указа губернатора», — сказал Креков.

Предполагается, что при выявлении нарушителей их будут штрафовать, а учреждения подвергнут принудительному закрытию.

Как сообщало ИА REGNUM, запретительные меры вступят в силу с 28 марта 2020 года. Они продлятся до 5 апреля 2020 года в отношении ТЦ, предприятий общепита, развлекательных учреждений и ряда других организаций.

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