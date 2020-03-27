Москва, , 13:50 — REGNUM Среди сотрудников администрации президента РФ действительно есть работник, заболевший COVID-19. Эту информацию 27 марта подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Действительно в администрации выявлены случаи коронавируса», — отметил официальный представитель Кремля, добавив, что все необходимые санитарно-эпидемиологические меры уже принимаются.

При этом Песков подтвердил только один случай заражения. Подчеркнув, что о втором ему не неизвестно.

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Пресс-секретарь российского лидера добавил, что глава государства Владимир Путин с заразившимся новым типом коронавируса сотрудников администрации президента РФ не контактировал.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 26 марта, в пресс-службе правительства России сообщили, что один из сотрудников аппарата мог заразиться коронавирусом, его отправили на карантин и проверяют на наличие инфекции.

Ранее сегодня, 27 марта, источник РБК, близкий к Кремлю, заявил, что в администрации президента России и в управлении делами главы государства выявлено по меньшей мере по одному случаю заражения новым коронавирусом. При этом пресс-секретарь управления Елена Крылова сообщила, что ей об этом ничего не известно. Она подчеркнула, что в Кремле соблюдают меры предосторожности, предписанные Роспотребнадзором.