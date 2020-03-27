Джакарта, , 13:49 — REGNUM Правительство Индонезии подчеркнуло, что оно не только сосредоточится на решении проблемы распространения коронавируса внутри страны, но также обеспечит защиту граждан Индонезии за рубежом, сообщает Kompas.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что в настоящее время немало граждан страны выезжают за границу.

«Все наши представители в зарубежных странах продолжают следить и оказывать максимально возможную помощь», — отметила глава МИД Индонезии.

По словам министра, более чем в 1600 случаях, с которыми столкнулись индонезийские граждане различного характера за рубежом, им была оказана помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии заявила, что чрезвычайный саммит G20, является свидетельством глобального лидерства в борьбе с кризисами.

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