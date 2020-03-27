Москва, , 13:49 — REGNUM Первый случай заражения коронавирусом выявлен в администрации президента РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 марта журналистам.

«Мне известно об одном случае», — заявил пресс-секретарь президента. Как уточнил Песков, заболевший сотрудник не имел контактов с Владимиром Путиным. О ком идет речь, представитель Кремля не уточнил.

По его словам, в Кремле принимаются все необходимые санитарно-эпидемиологические меры, чтобы не допустить распространения заражения.

«Это лишний раз доказывает оправданность мер предосторожности, когда участников всех мероприятий с президентом приглашают пройти тесты до этого мероприятия», — подчеркнул Песков.