Триполи, , 13:44 — REGNUM На днях военнослужащие из 128-го батальона Ливийской национальной армии взяли в плен одного из сирийских боевиков. Это произошло в ходе боевых действий за контроль над трассой, которая ведёт к аэропорту Триполи, в лагере Ан-Наклия, сообщает телеграм-канал «Рыбарь».

Как известно, сирийские боевики переправляются из Сирии Турцией, которая поддерживает правительство Национального согласия Ливии.

В ходе допроса сирийский боевик, его зовут Ибрагим Мухаммад Дарвиш, и ему 23 года, рассказал много интересного. Доставка Ибрагима в Ливию проводилась в два этапа: на военно-транспортном самолёте вооружённых сил Турции из Сирии в Стамбул, далее на гражданском самолёте с личным оружием в аэропорт «Митига» в Ливии.

Боевик признался, что он не имеет отношения к так называемым умеренным боевикам из Сирийской свободной армии, а является членом группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ибрагим даже сделал уточнение, что он принадлежит организации, которой руководит Абу Мухаммад аль-Джулани.

Следует заметить, что «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) внесена в список террористических организаций, в том числе и в Турции.

Пойманный боевик также сообщил, что ему была обещана зарплата в 2 тысячи долларов и что он находился в Ливии уже месяц. По его словам, в Ливию переброшены около трёх тысяч сирийских боевиков, при этом около 500 из них уже убиты.