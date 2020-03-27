Приштина, , 13:46 — REGNUM Глава Демократической Лиги Косово (ЛДК) Иса Мустафа призвал Альбина Курти и представителей «Движения за самоопределение» принести извинения.

На своей странице в социальной сети Facebook Мустафа написал, что «проигравшие, обвинившие США в своей несостоятельности, должны сегодня же принести извинения перед всем гражданам Косово «за непрекращающиеся заговоры и беззастенчивые обвинения в адрес ЛДК и её деятелей».

Напомним, после вынесения ему вотума недоверия и.о. премьер-министра самопровозглашенного Косово Альбин Курти заявил, что его причиной стало стремление ЛДК и оппозиционных партий передать руководство диалогом между Косово и Сербией президенту Хашиму Тачи, который вместе с президентом Сербии Александром Вучичем замышляет передать Сербии север Косово (Митровицу) в обмен на Прешевскую долину в Сербии, чему покровительствуют США.

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Данное заявление было сделано политиком сразу после публикации государственным департаментом США декларации по Косово, в которой говорится, что Вашингтон не имеет тайного плана территориального обмена между Косово и Сербией.

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