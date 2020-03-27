Варшава, , 13:38 — REGNUM Польская оппозиционная либеральная «Гражданская коалиция» (ГК) объявила о намерении подать премьер-министру Матеушу Моравецкому прошение о введении в стране режима чрезвычайного положения (дословно «стихийного бедствия»). Об этом на пресс-конференции 26 марта объявили депутаты Европарламента Цезарий Томчик и Марчин Кирвинский.

По мнению Томчика, состояние стихийного бедствия должно быть введено «уже давно».

«Наша жизнь изменилась за последние недели. Каждый из нас знает, что происходит нечто совершенно уникальное. Сегодня отказ от объявления состояния стихийного бедствия — это как бы акт трусости правительства, потому что правительство выбирает партийные интересы, а не интересы государства», — приводит слова депутата «Польское радио».

По словам депутата, объявление чрезвычайного положения даст возможность местным властям бороться за безопасность в своих муниципалитетах и городах, а предпринимателям и работникам — бороться за свои рабочие места и предприятия.

«Только тогда работники и предприниматели смогут бороться за компенсации. Только тогда мэры, старосты, воеводы (губернаторы — ред.) смогут встать во главе антикризисных органов, которые помогут им выйти из этого кризиса. Сегодня надо четко сказать, что правительство выбирает партийные интересы, что в нынешних условиях возмутительно», — сказал Томчик.

«Никто не сомневается, что мы имеем дело с чрезвычайной ситуацией. Единственное, чего мы не видим, это правильной реакции правительства и введения состояния стихийного бедствия. Мы рассматриваем это как своеобразный обман», — добавил депутат Марчин Кирвинский.

В соответствии с польским законодательством, во время чрезвычайного положения и в течение 90 дней после его окончания, не может быть сокращен срок полномочий Сейма, не могут проводится референдумы, выборы Сейма, Сената, органов местного самоуправления, а также выборы президента республики, а срок полномочий этих органов подвергаются соответствующему продлению.