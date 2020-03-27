Сеул, , 13:33 — REGNUM 27 марта заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чо Се Ён провел телефонную конференцию с коллегами из шести стран, с которыми обсудил ситуацию с коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, в переговорах приняли участие представители США, Японии, Австралии, Новой Зеландии, Вьетнама и Индии.

В рамках 40-минутных переговоров стороны обсудили ситуацию в регионах, меры борьбы с коронавирусом, а также пути дальнейшего сотрудничества, включая гуманитарную помощь и помощь в возвращении граждан на родину.

В свою очередь замглавы МИД Южной Кореи отметил, что в стране наблюдается сокращение числа новых случаев заражения, а также добавил, что Сеул усилил карантинный досмотр прибывающих в связи с увеличением пассажиропотока.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Южной Корее выявили 91 случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших увеличилось до 9 332 человек.

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Отмечается, что представители семи стран также договорились продолжить диалог и сотрудничество в борьбе с эпидемией.

Ранее, 20 марта глава МИД Южной Кореи провела телефонную конференцию с коллегами из пяти стран и представителями Европейской комиссии.

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