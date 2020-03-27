Бишкек, , 13:23 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков провел переговоры с руководителем представительства Европейского союза в Бишкеке Эдуардом Ауэром. Об этом сегодня, 26 марта, сообщила пресс-служба главы государства.

По словам киргизстанского лидера, из-за распространения коронавирусной инфекции возникли риски недофинансирования бюджета Киргизии.

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Также он отметил, что республике нужны деньги на финансировании мероприятий по борьбе с коронавирусом, по обеспечению продовольственной безопасности и на реализацию антикризисных мер.

По этим причинам Жээнбеков попросил чиновников Евросоюза рассмотреть возможность оказания дополнительной помощи стране.

В ответ на это Эдуард Ауэр заявил, что информация об экономической ситуации в Киргизии и нуждах республики направлена на рассмотрение в штаб-квартиру Европейского союза.

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