Нарьян-Мар, , 13:22 — REGNUM Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский решил отложить свое выступление в окружном парламенте с докладом о работе за 2019 год из-за ситуации с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в окружном собрании.

Накануне очередной сессии глава округа направил председателю собрания Александру Лутовинову письмо с просьбой перенести рассмотрение отчета на более поздний срок.

Добавим, что в Ненецком АО не зарегистрировано ни одного заболевшего с коронавирусом SARS-CoV-2. С 16 марта в округе введен режим повышенной готовности.