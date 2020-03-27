Киев, , 13:23 — REGNUM Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Верховной рады Виктор Медведчук перечислил ряд неотложных и важных мер, разработанных политической силой и направленных на прекращение распространения коронавируса на Украине и минимизацию последствий пандемии для экономики.

Соответствующий план действий политик обнародовал сегодня, 27 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Парламентарий считает, что нужно в первую очередь защитить людей, сбалансировать бюджет и обеспечить ресурсы для наполнения его доходной части.

Как отметил Медведчук, для обеспечения социальной защиты украинцев необходимо:

— ввести государственное регулирование цен на социально значимые товары, прежде всего продовольствие, медпрепараты, для недопущения необоснованного роста цен и злоупотребления монопольным положением;

— организовать систему бесконтактных доставок на дом основных продуктов и лекарств одиноким пенсионерам, пожилым гражданам, людям с инвалидностью;

— принять закон о списании задолженности граждан за услуги ЖКХ, уже поданный ОПЗЖ в Раду;

— разблокировать социальные выплаты для жителей временно неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей, разрешить пересечение линии разграничения с обязательным прохождением соответствующего медицинского контроля, провести индексацию социальных выплат вынужденным переселенцам.

Далее оппозиционный политик перечислил ряд мер, с помощью которых можно обеспечить наполнение доходной части госбюджета:

— отменить экономическую блокаду неконтролируемых территорий Донбасса;

— выйти из режима экономических санкций в отношении Российской Федерации, введенных Европейским Союзом, к которым присоединилась Украина;

— восстановить торгово-экономические отношения с Российской Федерацией, взаимно отменив введенные ограничения экономической деятельности, тем самым обеспечить возврат украинских товаров на рынки России и стран СНГ;

— принять изменения в закон о госбюджете на 2020 год, сократив расходы на содержание госаппарата, и предусмотреть дополнительные средства на финансирование здравоохранения;

— принять предложенный «Оппозиционной платформой — За жизнь» законопроект, который ограничивает выплаты чиновникам размером, не превышающим 10 минимальных зарплат;

— ограничить отток спекулятивного капитала из Украины;

— запретить вывод дивидендов нерезидентами;

— ввести налог 18% на доходы от ОВГЗ для нерезидентов и физлиц;

— провести переговоры с иностранными кредиторами о реструктуризации внешней задолженности.

Отдельно Медведчук остановился на шагах, которые необходимо сделать в сфере здравоохранения: остановить реализацию «преступной медицинской реформы имени Порошенко — Супрун», закрытие больниц и медучреждений; гарантировать и реализовать, в соответствии со статьей 49 Конституции Украины, безотлагательную медицинскую помощь всем гражданам Украины; установить обязательную доплату 300% от зарплаты медицинским работникам, задействованным в борьбе с пандемией; организовать тестирование людей на коронавирус во всех регионах Украины; обеспечивать медучреждения необходимыми средствами, препаратами и оборудованием.

Кроме того, парламентарий подчеркнул, что необходимо поддержать малый и средний бизнес — предоставить отсрочку без санкций по всем налогам для малого и среднего бизнеса, кроме НДС, на 6 месяцев; снизить единый налог и ЕСВ (единый социальный взнос) для малого и среднего бизнеса; ввести отсрочку по обслуживанию кредитов для бизнеса на 6 месяцев, запрет на повышение ставки кредита до конца года; увеличить прямые субсидии и налоговые льготы для агропромышленного комплекса.

ИА REGNUM напоминает, что ранее власти Украины продлил общенациональный карантин до 24 апреля и приняли ряд новых мер. ужесточающих ограничения. Кроме того, по всей территории страны введен режим чрезвычайной ситуации. При этом Верховная рада из-за политических разногласий среди представителей властной команды никак не может собраться на внеочередную сессию, чтобы утивердить изменения в бюджет и другие антикризисные меры.

Ранее Медведчук заявил, что некоторые ограничения в связи с борьбой с коронавирусом могут оказаться «опаснее самой болезни». Политик считает, что экономические потери от мер по противодействию пандемии коронавируса могут серьезно превысить потери от самой пандемии.

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» располагает второй по величине фракцией в Верховной раде нынешнего созыва.