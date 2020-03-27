Чебоксары, , 13:18 — REGNUM В Чувашии два министра избавились от приставки исполняющих обязанности и утверждены в должности. Это главы минтруда и минздрава. Соответствующие указы подписал врио главы республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

27 марта Алена Елизарова, которая с 11 февраля исполняла обязанности министра труда и социальной защиты Чувашии, утверждена в должности. Напомним, до получения министерского портфеля она работала начальником управления в Чувашской государственной сельскохозяйственной академии, а ранее трудилась в управлении администрации главы республики.

20 марта избавился от приставки исполняющего обязанности главы минздрава Владимир Степанов, который 11 февраля сложил полномочия главврача БУ «Новочебоксарский медицинский центр» и перешёл в правительство. Степанов также утверждён в должности.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января 2020 года президент России Владимир Путин снял Михаила Игнатьева с должности главы Чувашии «в связи с утратой доверия». В тот же день врио главы республики был назначен Олег Николаев. 31 января правительство Чувашии в соответствии с Конституцией республики было отправлено в отставку, началось формирование нового состава Кабинета министров.