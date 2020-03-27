Ашхабад, , 13:17 — REGNUM Администрация президента Туркмении выставила на торги на государственной бирже страны бронированные автомобили из президентского кортежа, передает «Азатлык».

Туркменские власти рассчитывают продать два автомобиля Mersedes-Benz S600 2001 года выпуска — за $48,5 тысячи (3,8 млн рублей), Bentley Continental 2009 года — за $75,5 тысячи (5,9 млн рублей), Cadillac STS 2010 года — за $72,5 тысячи (более 5,6 млн рублей) и Lexus LS460 2009 года — за $40 тысяч (более 3,1 млн рублей).

Также автопредприятие управления делами аппарата президента Туркмении выставили еще два лота, обозначенных как «Техника согласно спецификации». Первый из них, в количестве 9 штук оценили в $556,4 тысячи (43,3 млн рублей), а второй в количестве двух штук — почти в $3 млн 920,8 тысячи (более 305 млн рублей).

Издание отмечает, что в феврале 2018 года администрация главы Туркмении уже продавала 25 бронированных Mercedes-Maybach S600L, числившихся за президентским кортежем.