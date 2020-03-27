Бишкек, , 13:16 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обсудил с главой постоянного представительства Азиатского банка развития в Бишкеке Кэндис МакДейган сотрудничество в условиях внешних шоков, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Киргизский лидер акцентировал внимание на замедлении деловой активности в мире из-за пандемии COVID19, и отметил, что из-за этого у Киргизии возникли серьезные финансовые проблемы.

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Жээнбеков предложил АБР рассмотреть возможность оказания республике финансовой помощи для эффективной реализации антикризисных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией и минимизации экономических рисков.

МакДейган заявила, что Азиатский банк развития мобилизует средства для поддержки целого ряда стран в борьбе с распространением коронавируса и добавила, что АБР получил запрос от правительства Киргизии на оказание экстренной финансовой помощи.

По ее словам, представители руководства банка проведут консультации с другими партнерами по развитию для изыскания дополнительных средств на поддержку системы здравоохранения Киргизии в условиях чрезвычайного положения.

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