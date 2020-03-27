Бишкек, , 13:10 — REGNUM Правительство Китая прислало в Киргизию гуманитарную помощь, предназначенную для противодействия распространению инфекции COVID-19, передает республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

Заместитель губернатора автономной области Кызыл-Суу КНР Ван Шин Ганг передал гуманитарный груз полномочному представителю правительства Киргизии в Нарынской области Эмилбеку Алымкулову.

В состав гуманитарной помощи вошли 10 000 респираторных масок, предназначенных для киргизстанских медиков, 100 000 одноразовых медицинских масок и 1000 средств индивидуальной защиты.

Также представители китайских властей передали 10 000 медицинских масок, предназначенных для посольства КНР в Киргизии.

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