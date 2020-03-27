Киев, , 13:09 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают создание властью многочисленных штабов для борьбы с коронавирусом, сходясь во мнении, что таким образом руководители страны попросту перебрасывают друг на друга ответственность за происходящее, сообщает корреспондент ИА REGNUM 27 марта.

Так, политический эксперт Юрий Бутусов отмечает, что 16 марта президент Зеленский создал координационный совет по борьбе с коронавирусом, в функции которого входит борьба с эпидемией. 26 марта был создан штаб по борьбе с коронавирусом, который уже возглавил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, и в тот же день распоряжением правительства был создан третий штаб — по противодействию распространению коронавируса, который возглавил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Только в руках у президента есть контроль над силовиками только президент может направлять усилия власти на борьбу с кризисом. Ответственность за общенациональный кризис должна быть на одном человеке — на главе государства, и никаких новых штабов умножать не надо. Как можно что-то исполнять без контроля силовиков… Что такое может решить какой-то санврач, когда для противодействия распространению коронавируса необходимы усилия всей страны?» — задается вопросом эксперт.

По его словам, причина появления штабов вполне очевидна — «начали умирать люди и общество возмущено полным бездействием и провалом работы власти, болтовней и пиаром».

«Если ситуация выйдет из-под контроля, должен быть кто-то далекий, кого не жалко, кто будет ходить по эфирам и отдуваться за беспомощность власти. Кто-то, кто будет принимать на себя возмущение и страдание. А тот, кому во власти нужен только рейтинг, будет искать, куда поехать попозировать перед телекамерами», — заявляет Бутусов. По его словам, это просто трусость со стороны лидеров Украины.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальной информации, количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 на Украине на утро 27 марта составило 218, за последние сутки увеличившись на 62 человека. При этом от коронавируса на Украине скончались пять человек, вылечились всего четыре. Больше всего больных в Киеве и Черновицкой области страны.