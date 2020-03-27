Бишкек, , 13:06 — REGNUM В Киргизии из-за рисков заражения коронавирусной инфекцией отправили в оплачиваемый отпуск всех пожилых и беременных медиков. Об этом на брифинге заявила начальник управления минздрава Айнура Акматова.

Также, по ее словам, отпуск дали медицинским работникам, имеющим маленьких детей или хронические заболевания.

ИА REGNUM напоминает, что по состоянию на 27 марта, в Киргизии выявлено 58 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Из них в Джалал-Абадской области — 20, в Ошская области — 19, в городе Оше — 7, в городе Джалал-Абаде — 7, в киргизской столице — 3, в Чуйской области — 1 и в Баткенской области — 1.