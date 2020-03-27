Бишкек, , 13:03 — REGNUM В Киргизии выявлено еще 14 новых случаев заражения коронавирусом. Теперь в республике насчитывается 58 человек, инфицированных COVID-19. Об этом сегодня, 27 марта, на брифинге заявила начальник управления министерства здравоохранения Айнура Акматова.

Она отметила, что больше всего заразившихся насчитали в Джалал-Абадской области — 20 человек, и в Ошской области — 19 человек.

Также, по словам представителя минздрава, по семь случаев заражения выявлено в городах Ош и Джалал-Абад, три случая в столице Киргизии и по одному — в Чуйской и в Баткенской областях.