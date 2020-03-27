Москва, , 12:54 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал правительство РФ во главе с Михаилом Мишустиным подготовится к весеннему паводку, передает корреспондент ИА REGNUM 27 марта.

«Считаю, что профильные федеральные чиновники должны, во-первых, срочно взять под контроль ситуацию с бесхозными сооружениями, за которые сейчас никто не отвечает. У каждого такого объекта должен появиться хозяин, ответственный за их состояние», — заявил Миронов.

Также он настаивает на модернизации гидротехнических сооружений.

«А во-вторых, я призываю уже новое правительство вплотную заняться модернизацией ГТС в стране, выделить на это федеральные средства. Защитные сооружения должны выполнять свои функции, тогда и последствия паводка будут минимальны. Защита граждан от «большой воды» не менее актуальна, чем борьба против коронавируса», — сказал парламентарий.

По его словам, только в Сибири в зоне подтопления могут оказаться более 700 населенных пунктов, «и тогда для жителей этих территорий проблема коронавируса вообще отойдет на второй план, соблюдать карантинные мероприятия они просто не смогут».