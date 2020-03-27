Варшава, , 12:44 — REGNUM В варшавском аэропорту имени Шопена приземлились первые два транспортных самолёта из Китая, которые привезли оборудование, необходимое для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19. Об этом вечером 26 марта сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Первые два самолета с самым необходимым медицинским оборудованием из Китая уже находятся в Польше. Оборудование будет передано Агентству материальных резервов, а затем в больницы и другие учреждения», — приводит слова премьера «Польское радио».

По словам премьера, помощь Китая на этом не закончится.

«В ближайшие дни в польских городах высадятся следующие грузовые самолеты с оборудованием, необходимым на время эпидемии, — написал Моравецкий в своём Facebook.

Премьер поблагодарил Агентство по развитию промышленности и компанию «KGHM Польская медь» за «столь качественно проведенную акцию, которая стала возможной благодаря хорошим отношениям президента Анджея Дуды с председателем (КНР) Си Цзиньпином».

Как пояснил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчук, со следующей недели будет налажен воздушный мост с Китаем, по которому в Польшу поступят оборудование и защитные средства, необходимые для борьбы с эпидемией коронавируса.

Во вторник, 24 марта, состоялся телефонный разговор президента Польши Анджея Дуды с председателем КНР Си Цзиньпином, в котором польский президент поздравил китайского коллегу с тем, что его страна в значительной степени преодолела трудности, и теперь Польша может купить у них необходимое оборудование.