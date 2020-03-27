Киев, , 12:38 — REGNUM Народные депутаты Верховной рады Украины в настоящий момент не понимают действий правительства по переформатированию госбюджета, заявил вечером 26 марта в эфире украинского телевидения депутат фракции «Слуга народа» Александр Ткаченко.

«То, что происходит сейчас с бюджетом, вызывает возмущение у многих депутатов, в том числе из провластной фракции… Мы на сегодняшний день вообще не понимаем, что делает кабмин», — сказал Ткаченко.

Он пожаловался, что министр финансов Украины Игорь Уманский недоступен для общения с депутатами, даже для глав профильных парламентских комитетов.

Парламентарий пообещал, что без обсуждения Рада не поддержит изменения в бюджет, которые предлагает правительство, и призвал кабмин «не прикрываться коронавирусом».

ИА REGNUM напоминает, что на Украине сейчас срочно пытаются переписать бюджет, чтобы можно было финансировать борьбу с коронавирусом. Изменения в главный финансовый документ страны должны утвердить Верховная рада, по предварительным данным, внеочередная сессия может состояться 28 или 29 марта.

Накануне, 26 марта, в Раде состоялось закрытое заседание рабочей группы из представителей правительства, фракций и групп парламента, а также руководителей бюджетного, налогового и экономического комитета. Никаких официальных заявлений по итогам заседания сделано не было.