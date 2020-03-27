Белград, , 12:05 — REGNUM Парламент сепаратистского Косово 25 марта проголосовал за недоверие правительству Альбина Курти, потому что этого хотели США. При этом мотивы, которыми руководствовались американцы, могут оказаться немного другими, чем те, о которым мы привыкли говорить при обсуждении политики США по отношению к Приштине. Об этом ИА REGNUM заявил политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) и приглашенный профессор МГИМО (у) МИД РФ Стеван Гайич, комментируя отставку косовского правительства, которое проработало всего лишь 50 дней.

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По словам эксперта, подходы к решению косовского вопроса у США и Германии уже давно противоположные, но в региональных СМИ причина несовпадения их позиций толкуется неправильно.

«Надо напомнить, что президент Сербии Александр Вучич и лидер сепаратистского Косово Хашим Тачи после того, как 9 марта они вернулись из Вашингтона с конференции «Американо-израильского общественного комитета», стали распространять через своих экспертов в СМИ слухи о том, что соглашение о «нормализации отношений» уже фактически готово. Тем не менее представитель Белого дома по диалогу Белграда и Приштины Ричард Гренелл эту информацию неоднократно опроверг, подчеркивая, что речь идет только о продвижении экономического сотрудничества. Он также заявил, что вопрос статуса Косово и Метохии не стоял на повестке дня. Тем временем Вучич и Тачи продолжают продвигать ту повестку, которая была намечена еще во время посредничества бывшей главы европейской дипломатии Федерики Могерини — а это план так называемого обмена территориями», — рассказал политолог.

Гайич считает, что Альбин Курти лишился своего поста премьер-министра потому, что он не понял той роли, которую ему уготовили США. «Когда американцы потребовали от него отменить стопроцентные пошлины на сербские товары, он должен был это сделать», — сказал эксперт.

Политолог отметил, что Курти отправила в отставку «военная коалиция», как обычно называют «Демократическую партию Косово» Хашима Тачи и «Альянс для будущего Косово» Рамуша Харадиная. Тем временем депутаты входящей в коалицию с Курти партии «Демократический союз Косово» Исы Мустафы во время голосования разделились, добавил он.

Эксперт напомнил, что формальным поводом для того, чтобы инициировать голосование о недоверии правительству, послужили разногласия между Альбином Курти и Хашимом Тачи по поводу необходимости ввести чрезвычайное положение на территории сепаратистского Косово в связи с распространением эпидемии коронавируса. Курти, который выступал категорически против такой меры, отправил в отставку министра внутренних дел Агима Велиу из «Демократического союза Косово», призывающего к введению чрезвычайного положения, и таким образом разозлил своего коалиционного партнера Мустафу.

«Тачи надеялся, что сможет ввести на территории Косово чрезвычайное положение в целях борьбы с коронавирусом, примерно так же, как это сделал Александр Вучич в Сербии. Президент Сербии со своей стороны сделал это, воспользовавшись запретом на проведение общественных собраний без соответствующего решения парламента. Ему на руку чрезвычайная ситуация, когда граждане Сербии делегируют ему свои конституционные права. Но вряд ли международное сообщество будет закрывать глаза на отмену демократических прав, если такое продолжится после окончания эпидемии», — полагает Гайич.

По словам эксперта, примечательно то, что США поддержали проведение голосования о недоверии правительству в парламенте сепаратистского Косово, в то время как Евросоюз, в первую очередь Германия, призывали к сохранению существующей правящей коалиции «Самоопределение» — «Демократический союз Косово». Гайич допустил, что США это сделали не ради того, чтобы как можно скорее подвести Белград и Приштину к подписанию «всеобъемлющего мирного договора», а по несколько другим соображениям.

Дональд Трамп поддержал команду бывшего президента Билла Клинтона и его проект независимого Косово. Как можно ожидать, что Трамп, который везде саботирует проекты своих предшественников Клинтона и Обамы, поддержит Вучича и Тачи в их частном договоре об «обмене территориями» между Белградом и Приштиной? Не исключено, что развитие экономического сотрудничества, на котором настаивает Белый дом, может оказаться чем-то полностью противоположным тому, что ожидает большинство людей и в Белграде, и в Приштине. Возможно, речь идет не о «финализации косовской независимости» и реализации плана раздела Косово, а о первых шагах мирной реинтеграции Косово в Сербию». Стеван Гайич «Сложно найти логические причины для того, чтобы президент СШАподдержал команду бывшего президентаи его проект независимого Косово. Как можно ожидать, что Трамп, который везде саботирует проекты своих предшественников Клинтона и Обамы, поддержит Вучича и Тачи в их частном договоре об «обмене территориями» между Белградом и Приштиной? Не исключено, что развитие экономического сотрудничества, на котором настаивает Белый дом, может оказаться чем-то полностью противоположным тому, что ожидает большинство людей и в Белграде, и в Приштине. Возможно, речь идет не о «финализации косовской независимости» и реализации плана раздела Косово, а о первых шагах мирной реинтеграции Косово в Сербию».

По его мнению, США как раз настаивают на отмене пошлин со стороны Приштины, потому что невозможно углублять экономические отношения, если вы находитесь с другой стороной в состоянии таможенной войны.

С другой стороны, позиция Германии по косовскому урегулированию с самого начала была предельно ясна — Косово и Сербия должны подписать соглашение о взаимном признании, вернее, Сербия должна безоговорочно признать сецессию Косово и Метохии в границах автономного края в составе СФРЮ, подчеркнул Гайич.

«Германии не нужны какие-то дополнительные прецеденты в виде «обмена территориями», которые могли бы нарушить хрупкий баланс внутри ЕС. Про Евросоюз можно сказать, что это «немецкий рай». Напомню слова главного редактора американского издания Stratfor Джорджа Фридмана с конференции, посвященной столетию Первой мировой войны 2014 года в Белграде. Он тогда заявил о том, что немцы в рамках Евросоюза первый раз в истории добились гегемонии в Европе, которая не подразумевает присутствие их солдат в других странах. Они осуществили экономическую экспансию и не желают, чтобы какое-то там Косово поставило под угрозу систему, которая и так пошатнулась после экономического кризиса 2008 года, референдума в Каталонии и «Брекзита». А последствия эпидемии коронавируса только предстоит оценить», — полагает политолог.

По мнению Гайича, скорое заключение соглашения между Белградом и Приштиной соответствует интересам НАТО и Госдепа США, но не Белого дома. «Я понимаю, что это звучит сложно, но сегодня не XIX век, когда можно было говорить — здесь интересы Австро-Венгрии, здесь Турции, а здесь России. Теперь фронты разворачиваются прямо внутри стран», — сказал он. Тем более нельзя ожидать экстренного подписания соглашения по Косово, пока в Приштине не пройдут новые выборы.

«Теперь правительство Курти стало техническим, а это значит, что оно не имеет права подписывать какие-либо соглашения. Новых выборов вряд ли можно ожидать до окончания эпидемии коронавируса. Это еще одна формальная причина, из-за которой я не ожидаю развязки косовского вопроса в ближайшее время», — подытожил Стеван Гайич.

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