Рига, , 12:01 — REGNUM Представители Профсоюза работников аэропортов Латвии и работники международного аэропорта Рига 26 марта повторно обратились к правительству страны с просьбой предпринять немедленные меры для спасения авиационной отрасли Латвии. Об этом пишет портал Dienas Business.

По данным журналистов, более 1200 сотрудников аэропорта Рига находятся в неизвестности относительно будущего компании и сохранения своего рабочего места.

Отмечается, что менеджмент воздушной гавани уже публично объявил о 40% сокращении персонала.

«Это окажет негативное влияние на судьбы людей и бюджет страны, — говорится в обращении сотрудников аэропорта и профсоюзов. — … Если правительство не предпримет срочные меры, чтобы улучшить ситуацию, авиационная отрасль будет уничтожена».