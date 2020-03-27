Джакарта, , 11:40 — REGNUM Правительство Индонезии выдвигает пять конкретных шагов для борьбы с коронавирусом COVID-19, которые были представлены во время видеоконференции с лидерами G20, сообщает Antara.

Первая концепция заключается в усилении социальной защиты уязвимых групп, включая пожилых людей, микро, малые и средние предприятия, а также работников с низкой заработной платой.

Вторая концепция заключается в поддержке и обеспечение безопасности медицинского персонала в соответствии со стандартами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посредством легкого доступа к лекарствам и средствам индивидуальной защиты.

Третья концепция нацелена на обеспечение доступности вакцины и медицинских потребностей. Индонезия просит, чтобы каждая страна G20 могла содействовать торговле, обороту лекарств, в том числе путем смягчения процедур экспорта-импорта.

Четвертая концепция заключается в том, что все формы глобального финансирования должны учитывать национальные условия и приоритеты каждой затронутой страны.

Пятая концепция — это приверженность мировых лидеров созданию более тесного сотрудничества и кооперации для предотвращения более глубокого глобального экономического спада.

Кроме того, Индонезия поддерживает предложение Саудовской Аравии о включении сети социальной защиты в качестве меры по защите бедных перед лицом воздействия COVID-19, особенно в развивающихся странах.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо призвал лидеров стран G20 совместно «выиграть две войны».

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