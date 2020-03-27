Москва, 27 марта 2020, 11:37 — REGNUM Приём в состав ЕС бедных стран со сложной внутриполитической ситуацией чреват тем, что из Евросоюза захотят выйти такие страны, как Швеция и Нидерланды, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 27 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о начале переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС.
Как пояснил политолог, не будет ничего удивительного, если в Швеции или в Нидерландах возникнет сильное политическое течение за выход из ЕС.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шаповалов предположил, что скоро ЕС может столкнуться с притоком мигрантов из Албании.
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