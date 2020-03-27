Москва, , 11:37 — REGNUM Приём в состав ЕС бедных стран со сложной внутриполитической ситуацией чреват тем, что из Евросоюза захотят выйти такие страны, как Швеция и Нидерланды, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 27 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о начале переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС.

«Северная Македония — это страна с достаточно сложной внутриполитической ситуацией. И по сути неразрешённым конфликтом. Ещё недавно там было внутреннее вооружённое противостояние. Эта проблемная страна принесёт свои проблемы в Евросоюз. Вообще же в контексте двух серьёзнейших кризисов, которые переживает Евросоюз — миграционный кризис и коронавирус, ЕС не застрахован от того, чтобы прекратить своё существование, — сказал политолог. — Мы видим, что есть богатые страны ЕС, а есть бедные, и их интересы сильно различаются, и добавление в ЕС стран, которые будут не донорами, а экономическим бременем, может войти в состояние резонанса с теми проблемами, которые уже есть на сегодняшний день».

Как пояснил политолог, не будет ничего удивительного, если в Швеции или в Нидерландах возникнет сильное политическое течение за выход из ЕС.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шаповалов предположил, что скоро ЕС может столкнуться с притоком мигрантов из Албании.

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