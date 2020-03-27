Тегеран, , 11:35 — REGNUM Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави осудил обвинения США в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро, об этом 27 марта говорится в заявлении, распространенном ведомством.

Тегеран подверг критике вмешательство Соединенных Штатов во внутренние дела Венесуэлы.

«Никакие нормы международного права не позволяют Вашингтону вмешиваться во внутренние дела других стран, готовить перевороты или иные агрессивные действия», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее власти США назначили награду в $15 млн за информацию, которая приведет либо к аресту, либо к признанию вины президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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