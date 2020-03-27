Москва, 27 марта 2020, 11:27 — REGNUM Албания и Северная Македония не просто претендуют на вступление в Евросоюз, но и рассчитывают стать плацдармом США в данном регионе, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 27 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о начале переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС.
Как полагает политолог, в будущем можно ожидать увеличения притока граждан Албании и Северной Македонии в крупные европейские государства.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шаповалов отметил, что расширение ЕС за счет Албании и Северной Македонии является инструментом для американской экспансии на Восток.
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