Москва, , 11:18 — REGNUM Евросоюз — это часть конструкции по расширению американской империи в Европе, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 27 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что саммит ЕС утвердил решение о начале переговоров по вступлению в ЕС Албании и Северной Македонии.

«Вступление в ЕС этих двух стран Восточной Европы ещё больше увеличивает в ЕС количество тех членов, которые не являются самодостаточными и находятся в серьёзной зависимости от США, — сказал Шаповалов. — И дихотомия Старая-Новая Европа, при которой страны Западной Европы (Германия и Франция) в значительной степени стремятся к самостоятельности от Вашингтона и пытаются проводить собственную политику, а Восток полностью зависит от США, продолжается. Эти страны вступят в лагерь тех стран, которые всегда на стороне США. В силу своей зависимости от Вашингтона».

Напомним, как сообщалось ранее, в начале 2020 года ЕС изменил порядок проведения переговоров о приёме в свой состав новых стран.

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