Пекин, , 11:15 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин попросил президента США Дональда Трампа обеспечить защиту китайских студентов, проживающих в США, сообщили 27 марта в пресс-службе МИД Китая.

Во время телефонного разговора стороны обсудили ситуацию с распространением коронавируса. Си Цзиньпин отметил, что китайское правительство уделяет большое внимание здоровью своих граждан, проживающих в США.

Председатель КНР добавил, что Пекин готов оказать посильную помощь Вашингтону в борьбе с коронавирусом. Китай готов делиться информацией и своим опытом.

Отметим, по состоянию на 27 марта в США выявлено 85 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более 1,2 тыс. человек скончались. В настоящее время США занимают первое место в мире по числу зараженных COVID-19.

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