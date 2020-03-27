Джакарта, , 11:04 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо призвал лидеров стран G20 совместно «выиграть две войны», а именно против коронавируса и против ослабления мировой экономики, сообщает Kompas.

«Во-первых, мы должны укреплять сотрудничество против COVID-19. По этой причине страны G20 должны возглавить усилия по поиску вакцины от коронавируса», — заявил президент во время видеоконференции с лидерами G20.

Глава государства также призвал G20 поддерживать стабильность финансового сектора.

«В условиях высоких мировых финансовых потрясений очень важна валютная поддержка. Я также призываю повысить роль глобальной и региональной сети финансовой безопасности», — заявил Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо вернулся в президентский дворец в Богоре для участия в чрезвычайном онлайн-саммите G20.

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