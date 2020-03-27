Донецк, , 10:59 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Зайцево на севере Горловки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает 27 марта издание «Новости Донецкой Республики» со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрелы зафиксированы с 7:20 до 8:05 ( 8:20—9:05 мск) со стороны ВСУ. Украинские военные использовали минометы и гранатометы. Всего было выпущено 20 мин калибром 82 мм и произведено семь выстрелов из гранатометов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта украинские формирования восемь раз обстреляли территорию ДНР. ВСУ выпустили 21 единицу боеприпасов и повредили пять домов.

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