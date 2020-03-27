Донецк, 27 марта 2020, 10:59 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Зайцево на севере Горловки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает 27 марта издание «Новости Донецкой Республики» со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрелы зафиксированы с 7:20 до 8:05 (
Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта украинские формирования восемь раз обстреляли территорию ДНР. ВСУ выпустили 21 единицу боеприпасов и повредили пять домов.
Читайте ранее в этом сюжете: За сутки ВСУ повредили пять домов на территории ДНР — СЦКК