Оренбург, , 10:48 — REGNUM В Оренбургской области с 28 марта по 5 апреля закрывают все магазины, за исключением продуктовых, салоны красоты, сауны и рынки. Губернатор Денис Паслер внес дополнения в Указ о мерах по противодействию распространению короновируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Напомним, неделя с 30 апреля по 5 марта объявлена президентом России нерабочей в целях предотвращения распространения короновирусной инфекции. Гражданам рекомендовано оставаться дома и избегать многолюдных мест.

В Оренбуржье под запрет попадает работа всех организаций общепита, кроме организаций по доставке готовой продукции и обслуживания на вынос. Практически полностью закроются торогово-развлекательные комплексы, на их территории будут функционировать только продуктовые магазины и магазины с товарами первой необходимости, аптеки. Также закрытию на тех же условиях подлежат рынки.

Полностью перестанут работать музеи и библиотеки, салоны красоты, косметические, массажные, СПА-салоны, солярии, сауны, а также иные объекты, в которых оказываются подобные услуги.

В течение нерабочей недели оренбуржцам рекомендуют отказаться от посещения храмов и мечетей.

В детских садах организуют дежурные группы для воспитанников, чьи родители по долгу службы должны быть в строю, несмотря на объявленную нерабочей неделю.