Москва, , 10:37 — REGNUM Законопроект, направленный на исключение дополнительной налоговой нагрузки на участников реновации, внесла в Госдуму Мосгордума, передает корреспондент ИА REGNUM 27 марта.

Предлагается освободить от налогообложения не только доходы в денежной форме в виде равноценного возмещения, но и иные виды доходов в денежной форме, полученных налогоплательщиком в связи с реализацией программы реновации.

На практике при реализации программы реновации возникают ситуации, когда физическое лицо — собственник освобождаемого жилого помещения в связи с реализацией программы реновации желает получить квартиру, в которой общая площадь больше, а жилая площадь меньше, чем в освобождаемой квартире, с одновременной выплатой ему денежной компенсации.

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В этом случае собственник, который получит доход в виде денежной компенсации, будет обязан уплатить с нее налог на доходы физических лиц (НДФЛ), в то время как при получении равноценной денежной компенсации (за полную стоимость освобождаемой квартиры) он освобожден от уплаты налога.

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