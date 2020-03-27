Будапешт, , 10:31 — REGNUM Граждане Венгрии в течение почти двух недель не смогут без особой необходимости покидать свои дома и квартиры. О введение соответствующего ограничения сегодня, 27 марта, в эфире Общественного радио объявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

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Уточняется, что ограничение на выход граждан из своих домов будет действовать в период с 28 марта по 11 апреля, пишет Reuters. Такие меры приняты для борьбы с распространением нового коронавируса.

«Этот шаг был принят для дальнейшего сокращения числа социальных контактов, которое снизилось примерно до 10% от его нормального уровня, но должно быть еще ниже», — пояснил Орбан.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 26 марта, число подтверждённых случаев заражения новым типом коронавируса в Венгрии возросло до 261, десять человек скончались.