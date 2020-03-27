Москва, , 10:30 — REGNUM В нескольких регионах Центрального федерального округа сменились секретари отделений партии «Единая Россия», сообщила пресс-служба «ЕР». Кандидатуры субъектов РФ исполняющими обязанности секретарей соответствующих региональных отделений партии утвердил президиум Генсовета партии 26 марта.

Так, врио губернатора Калужской области Владислав Шапша назначен исполняющим обязанности секретаря Калужского регионального отделения партии. Исполняющим обязанности секретаря Липецкого регионального отделения «Единой России» назначен губернатор Игорь Артамонов. Губернатор Тверской области Игорь Руденя назначен и. о. секретаря Тверского регионального отделения «Единой России». Губернатор Тамбовской области Александр Никитин назначен и. о. секретаря Тамбовского регионального отделения партии.

Кроме того, сменились руководители реготделений в Московской и Ивановской областях. И. о. Московского областного регионального отделения партии назначен председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. Глава Ивановского муниципального района Ивановской области Сергей Низов назначен и. о. секретаря Ивановского регионального отделения «Единой России».

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вступил в «Единую Россию» 24 марта 2020 года.

Подробнее: Липецкий губернатор вступил в «Единую Россию»