Москва, , 10:28 — REGNUM Призыв депутата Бундестага Робби Шуланда об отмене антироссийских санкций положительно оценил депутат Государственной думы Руслан Бальбек, передает RT.

По его словам, международное сообщество всегда объединялось перед лицом большой опасности, забывая конфликты. Депутат считает, что угроза коронавируса показала слабость евро-атлантической солидарности.

«Немецкий депутат фактически призывает бундестаг следовать тому, чему учит история», — сказал Бальбек.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шуланд заявил, что правительство Германии должно полностью снять санкции с России. Это необходимо для развития экономики, как России, так и Германии, считает Шуланд.

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