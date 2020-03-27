Чебоксары, , 10:26 — REGNUM В 11 регионах России, включая Чувашию, сменили секретарей региональных отделений партии «Единая Россия». Новые руководители назначены исполняющими обязанностями. Соответствующее решение принято на заседании президиума генерального совета партии, сообщается на сайте ЕР.

Заседание президиума генерального совета партии Er.ru

Чувашия вошла в число 11 субъектов, где произошли кадровые изменения в партии. Исполнять обязанности секретаря отделения «Единой России» будет член президиума регионального совета партии, депутат Госдумы Алёна Аршинова.

Отметим, смена секретарей также произошла в Удмуртии, Еврейской автономной области, Калужской, Липецкой, Магаданской, Новгородской, Тверской и Тамбовской областях. Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак уверен, что это позволит усилить позиции партии в регионах, а также даст новые возможности для решения проблем граждан.

Алена Аршинова Er.ru

Как сообщало ИА REGNUM, 35-летняя Алена Аршинова сменила на посту главы чувашских единороссов 65-летнего Юрия Кислова, проработавшего в должности 1,5 года.

Ранее лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов отмечал, что смена секретарей позволит снять конфликт между «непримиримыми партийными сторонниками» бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева и врио руководителя республики Олега Николаева. По его словам, если президент Владимир Путин оказал доверие Николаеву, назначив его на данный пост, то к этому «всё должно прилагаться, в том числе «Единая Россия».

Напомним, 24 марта лидер единороссов Дмитрий Медведев встретился с 13 кандидатами на должности секретарей региональных отделений партии, в числе которых — восемь губернаторов.

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