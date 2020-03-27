Вашингтон, , 10:22 — REGNUM На Китае лежит особая ответственность за помощь другим странам в борьбе с коронавирусом нового типа. Власти страны скрывали вспышку заболевания в Ухане, заявил на брифинге директор отдела ресурсов иностранного содействия Госдепартамента США Джеймс Ричардсон.

По словам Ричардсона, на Коммунистической партии Китая лежит особая ответственность за оказание миру, охваченному пандемией, содействия, которое не связано условиями и ограничениями.

Власти КНР должны взять на себя ответственность за «сокрытие информации о случившемся в Ухане», которое имело место. Это «все понимают», добавил он.

Высокопоставленный сотрудник Госдепа добавил, что все страны мира должны иметь возможность получения высококачественной помощи от стран-доноров. В качестве такого донора в первую очередь должен выступить Китай, который, как полагают в США, «несёт в данном деле особую ответственность».

Как сообщало ИА REGNUM, в мире число заразившихся коронавирусом нового типа превысило 532 тыс. человек.

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