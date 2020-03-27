Вашингтон, , 10:19 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что не отменит съезд Республиканской партии, который должен состояться в августе 2020 года. Об этом 27 марта сообщает Fox News.

Слухи о вероятном переносе предвыборной конференции республиканцев были вызваны угрозой распространения коронавируса.

«Мы не собираемся ничего отменять. Я думаю мы решим проблему задолго до того», — отметил Трамп в интервью журналистам телеканала.

Напомним, вспышка коронавируса в США привела к заражению свыше 80 тыс. человек, от инфекции здесь скончались порядка 1 тыс. 300 человек.