Махачкала, , 10:18 — REGNUM Старший советник юстиции Шамиль Магомедов назначен прокурором города Махачкалы. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор России Игорь Краснов.

«Назначить сроком на пять лет старшего советника юстиции Шамиля Магомедова на должность прокурора г. Махачкалы Республики Дагестан», — сказано в документе.

Известно, что раньше Магомедов занимал должность руководителя прокуратуры Ленинского района Махачкалы, а в последние годы руководил прокуратурой дагестанского Каспийска. По информации ряда местных СМИ, он является сыном бывшего председателя Верховного суда Дагестана Анвара Магомедова.

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