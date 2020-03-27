Приштина, , 09:57 — REGNUM 26 марта представитель президента США по диалогу между Сербией и Косово Ричард Гренелл, посол США в Приштине Филип Коснетт и Специальный представитель Государственного департамента США по Западным Балканам Мэттью Палмер выступили с совместным заявлением по Косово. Заявление было опубликовано Государственным департаментом США.

«Мы хотим прояснить: нет никакого секретного плана обмена территориями между Косово и Сербией, как заявляют некоторые. Специальный представитель президента Ричард Гренелл никогда не видел и не обсуждал подобного плана. Настойчивость, проявленная американским правительством при поддержке недавних соглашений о восстановлении воздушного, железнодорожного и автотранспортного сообщения между Косово и Сербией, была связана со стремлением к укреплению экономики (Косово и Сербии, прим. переводчика) и созданию импульсов для развития экономики», — говорится в заявлении.

Данное заявление стало ответом на неоднократно повторенные заявления недавно отправленного в отставку после вынесения вотума недоверия премьер-министра Косово Альбина Курти о том, что США подготовили секретный план территориального обмена между Косово и Сербией.

В заявлении говорится о том, что США внимательно следят за политическими процессами в Косово, а также за распространением коронавируса в крае. После вынесения вотума недоверия правительству Курти США призывают политических руководителей Косово руководствоваться Конституцией и заявляют о готовности сотрудничать с любым правительством Косово, сформированным конституционным путем

Также США вновь призвали Косово отменить полностью отменить пошлину 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, подчеркивая, что данная пошлина наносит вред народу края.

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