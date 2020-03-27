Вашингтон, , 09:49 — REGNUM Соединённые Штаты тесно сотрудничают с Китаем в вопросе борьбы с пандемией нового типа коронавируса. Об этом по итогам состоявшего телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил президент США Дональд Трамп.

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«Только что закончился очень хороший разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Очень подробно обсуждается коронавирус, который опустошает большую часть нашей планеты», — написал американский лидер в Twitter 27 марта.

Глава государства отметил, что Китай «прошёл через многое и сильно продвинулся в понимании вируса».

«Мы тесно сотрудничаем. Большое уважение», — добавил Трамп.

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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день США вышли на первое место в мире по количеству подтверждённых случаев заражения коронавирусом, обогнав Китай. Соглано данным с онлайн-карты Университета Джона Хопкинса на 27 марта, число заразившихся в США достигло 85 840 человек. Отрыв от Китая — 4 тыс. человек. Количество умерших американцев от осложнения болезней, вызванных коронавирусом, достигло 1296 человек.

Такое положение вещей президент США Дональд Трамп объяснил «хорошей работой медицинской системы в США». По словам главы Белого дома, в стране тесты на COVID-19 проводят «невероятному количеству людей». При этом он усомнился в том, что данные по зараженным коронавирусом нового типа в Китае, предоставленные китайскими властями, соответствуют действительности. Он считает, что неизвестно, как проводятся тесты на коронавирус в КНР.