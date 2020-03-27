Багдад, , 09:44 — REGNUM В министерстве здравоохранения Ирака приняли решение о продлении по всей стране режима комендантского часа. Об этом 27 марта сообщает Kurdistan24.

По данным журналистов, решение было принято в связи с продолжающимся распространением коронавирусной инфекции — за последние сутки в стране было зафиксировано 36 новых случаев заражения и семь смертельных случаев.

Комендантский час должен был закончиться 28 марта, теперь он будет продлен по меньшей мере до 11 апреля.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, распространившаяся на весь мир, вынудила правительства многих стран принимать экстренные меры, в частности закрытие границ, закрытие увеселительных и образовательных учреждение, введение комендантского часа.

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