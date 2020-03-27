Каракас, , 09:22 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает обвинения со стороны Вашингтона в свой адрес в наркотерроризме необоснованными. Как заверил лидер Боливарианской Республики, подобные обвинения не имеют под собой никаких оснований, пишет газета El Espectador.

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Глава государства подчеркнул, что Венесуэла «удерживает рекордные показатели по борьбе с незаконным оборотом наркотиков за последние 15 лет».

«Наша жизнь была борьбой за интересы общества, моя жизнь была ежедневной борьбой (за интересы) народного и рабочего движения», — заявил Мадуро.

Мадуро уверен, что с помощью подобных обвинений американские власти хотят отвлечь внимание от проблем, связанным с пандемией коронавируса.

На предъявленное США обвинение президенту Боливарианской Республики Николасу Мадуро в незаконном обороте наркотиков, отмывании денег и терроризме быстро отреагировало и правительство Венесуэлы.

«Венесуэла осуждает новый способ государственного переворота на основе жалких, вульгарных и необоснованных обвинений, которые пытаются свести к минимуму высокое признание Венесуэлы в борьбе с наркотиками», — заявил в эфире государственного телевидения VTV канцлер Венесуэлы Хорхе Арреаса.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее США объявили крупное вознаграждение за информацию, которая помогла бы арестовать венесуэльского президента Николаса Мадуро или подтвердила бы его вину. Так, как заявляют в министерстве юстиции США, Мадуро и руководство Венесуэлы якобы участвовали в «наркотеррористическом сговоре», «сговоре с целью ввоза в США кокаина», «использовании пулемётов» для реализации сговора, намерениях использовать оружие в других целях.

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает решение американского минюста. В свою очередь, МИД Венесуэлы назвал эти обвинения «новой формой госпереворота» и связал их с внутренней ситуацией в США.