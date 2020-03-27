Оренбург, , 09:21 — REGNUM В Оренбургской области на заседании местного правительства согласована кандидатура Дмитрия Талипова, представленная Генпрокурором РФ, на должность прокурора региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

«Главное, чтобы человек работал на благо области и жителей», — сказал губернатор Денис Паслер.

Теперь процедура согласования должна пройти в Законодательном собрании региона.

Добавим, что разговоры о смене прокурора области начались в середине марта. В качестве потенциальной кандидатуры назвали Андрея Оборока, который является зампрокурора Свердловской области.

Стоит отметить, что Дмитрий Талипов родился в 1972 году. Является уроженцем Кирова. Имеет диплом Уральской государственной юридической академии. В органах прокуратуры работает с 1993 года. Сейчас является заместителем прокурора Марий Эл.

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